Депутат Александр Ходырев из Королева получил звание заслуженного работника местного самоуправления

На церемонии Александр Ходырев поблагодарил правительство России за высокую оценку своего труда и пообещал продолжать работу на благо любимого Королева и родного Подмосковья.

Сейчас Ходырев занимает пост председателя Совета депутатов в Королеве. Он напрямую контактирует с местными жителями, держит на контроле строительство социальных объектов в городском округе, проверяет качество содержания и ремонта жилого фонда.

«Как и прежде, главной опорой считаю мнение наших жителей, которые помогают решать насущные городские проблемы», — отметил депутат.

Звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» присваивают за успехи в работе, плодотворное сотрудничество с населением и решение вопросов разного уровня сложности. Идею об учреждении этой награды поддержал президент Владимир Путин.

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