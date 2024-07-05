Депутат Александр Ходырев из Королева получил звание заслуженного работника местного самоуправления
Депутат из Королева Александр Ходырев получил почетное звание
Председатель Совета депутатов городского округа Королев Александр Ходырев получил почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации». Государственную награду вручили в Кремле.
На церемонии Александр Ходырев поблагодарил правительство России за высокую оценку своего труда и пообещал продолжать работу на благо любимого Королева и родного Подмосковья.
Сейчас Ходырев занимает пост председателя Совета депутатов в Королеве. Он напрямую контактирует с местными жителями, держит на контроле строительство социальных объектов в городском округе, проверяет качество содержания и ремонта жилого фонда.
«Как и прежде, главной опорой считаю мнение наших жителей, которые помогают решать насущные городские проблемы», — отметил депутат.
Звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» присваивают за успехи в работе, плодотворное сотрудничество с населением и решение вопросов разного уровня сложности. Идею об учреждении этой награды поддержал президент Владимир Путин.
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