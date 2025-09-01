День знаний отметили в парке имени Олега Степанова в Серпухове

В Серпухове в парке имени Олега Степанова отметили День знаний. Для школьников подготовили много активностей.

Радостную атмосферу создали аниматоры и активисты «Молодой гвардии». Дети поучаствовали в различных мастер-классах.

Всем раздали мороженое и сахарную вату. Новый учебный год начался с положительных эмоций и хорошего настроения.

Ранее губернатор Подмосковья в очередной раз поднял вопрос о привлечении молодых кадров в сферу образования. Андрей Воробьев отметил, что дефицит учителей — чувствительный вопрос, а потому ему нужно уделить особое внимание. Сегодня в школах региона не хватает от 200 до 240 педагогов по разным предметам.