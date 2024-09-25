День здоровья проведут в центре онкологической помощи в Воскресенске 28 сентября

В Центре амбулаторной онкологической помощи в Воскресенске пройдет День здоровья. Это мероприятие нацелено на профилактику и раннее выявление онкологических заболеваний у жителей без установленного диагноза и состоится 28 сентября.

В рамках Дня здоровья участники смогут пройти осмотр у онколога и воспользоваться рядом диагностических процедур, включая маммографию, компьютерную томографию легких, анализ кала на скрытую кровь и тест на простат-специфический антиген.

Медицинский осмотр будет проводиться с 9:00 до 14:00 на Больничном проезде, 1, корпус 2, 4 этаж. Для участия необходимо предварительно записаться по телефону +7-991-573-96-46. Звонки принимаются с 15:00 до 17:00. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Напомним, что Центр амбулаторной онкологической помощи открылся в Воскресенске в августе этого года и уже зарекомендовал себя как важное медицинское учреждение для жителей региона. Здесь пациенты могут проходить лечение, включая курсы химиотерапии, а также воспользоваться услугами КТ- и УЗИ-диагностики, маммографии, флюорографии, эндоскопических обследований и лабораторной диагностики. Все услуги центра предоставляются по полису ОМС.

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