День студента отметили в парке имени Воровского в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске в Центральном парке имени Воровского отметили День студента. Для гостей организовали программу «Зачетный парк» в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

В парке подготовили конкурсы и анимацию от Дэдпула. Участники получили лотерейные билеты, множество сувениров и возможность выиграть сумку для коньков от Центрального парка. Специально для всех Татьян, пришедших на праздник, были подготовлены подарочные купоны на бесплатный прокат коньков.

В перерывах между сеансами прошел квиз, а завершился праздник дискотекой на катке. Мероприятие стало праздником студенческой жизни и способом отметить важность дружбы и единства среди всех участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.