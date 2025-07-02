День семьи, любви и верности отметят в парке Наро-Фоминска

8 июля парк Победы в Наро-Фоминске станет центром притяжения для жителей округа. В нем отметят праздник — День семьи, любви и верности. Для самых маленьких гостей будет работать зона с играми, развлечениями и аниматорами.

Также юных посетителей порадует аквагрим, который позволит каждому ребенку почувствовать себя сказочным героем. На мастер-классах от студии «Хобби Молл» можно будет научиться создавать оригинальные поделки, освоить новые техники рукоделия и проявить свою фантазию, создав сувениры своими руками.

Любителей современных технологий ждет зона виртуальной реальности от компьютерной академии, где можно будет окунуться в мир цифровых приключений, испытать новые гаджеты и поучаствовать в розыгрыше призов. Завершит праздничный день концертная программа от Дворца культуры «Звезда». Для гостей выступят местные артисты и творческие коллективы.

«Этот праздник — прекрасный повод собраться всей семьей, провести время на свежем воздухе и получить массу положительных эмоций. Мы постарались сделать программу максимально разнообразной, чтобы каждый нашел себе занятие по душе», — сообщили организаторы.

Начало праздника в 16:00.