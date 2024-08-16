День семейного здоровья проведут в поликлинике № 6 в Мытищах 17 августа

В городском округе Мытищи 17 августа организуют традиционный День семейного здоровья. В поликлинике № 6 для жителей округа проведут профилактический осмотр, все желающие смогут сдать анализы и получить консультации специалистов.

Профилактический осмотр в поликлинике № 6 в Мытищах организуют для взрослых и детей.

Взрослые пройдут первый этап диспансеризации, сделают электрокардиограмму и флюорографию, сдадут анализы, получат консультацию врача-терапевта, офтальмолога, хирурга, кардиолога, оториноларинголога, акушера-гинеколога и эндокринолога. Травматолог, педиатр и лор-врач осмотрят и проконсультируют детей.

«В эти выходные есть хорошая возможность посетить узкопрофильных специалистов, таких как хирург и кардиолог, лор и эндокринолог. День семейного здоровья — это своеобразный чек-ап всех членов семьи. Ждем всех, кто заботится о своем здоровье уже в эту субботу», — поделилась заведующая поликлиникой № 6 Татьяна Серова.

День семейного здоровья — это бесплатная акция. Пройдет она 17 августа с 9:00 до 14:00 по адресу: микрорайон Пироговский, улица Советская, строение 2, корпус 1. С собой необходимо взять паспорт и полис обязательного медицинского страхования Московской области. Пациенты, которые пока не прикрепились к поликлинике, смогут сделать это и в субботу.

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