День семейного здоровья пройдет в поликлинике № 6 в Мытищах 20 июля

Ставший уже традиционным день семейного здоровья организуют в поликлинике № 6 в Мытищах 20 июля. Взрослые и дети проконсультируются у специалистов бесплатно и без записи.

В день семейного здоровья, 20 июля, в поликлинике № 6 микрорайона Пироговский взрослые смогут пройти первый этап диспансеризации, сделать флюорографию и электрокардиограмму, сдать анализы, проконсультироваться у врача-терапевта, акушера-гинеколога, оториноларинголога и эндокринолога. Детей осмотрят и выдадут необходимые рекомендации педиатр и лор-врач.

Недавно поликлиника переехала в новое здание. Здесь комфортно и светло, есть удобные зоны пребывания для пациентов учреждения.

«Семейный день здоровья — очень хорошая практика. Такие акции уже полюбились нашим жителям еще и потому, что есть возможность пройти узкопрофильных специалистов без записи и ожидания. Тем более что сейчас для наших пациентов созданы все условия для пребывания в поликлинике. После переезда в новое здание к нам стали чаще приходить наши жители», — поделилась исполняющая обязанности заведующей поликлиникой № 6 Татьяна Малоземова.

День семейного здоровья — это бесплатная акция для жителей города, пройдет она 20 июля с 9:00 до 14:00 по адресу: микрорайон Пироговский, улица Советская, строение 2, корпус 1. С собой необходимо взять паспорт и полис ОМС Московской области.

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