День семейного здоровья пройдет в поликлинике № 2 в Химках 31 августа

Проверить здоровье и узнать о рисках развития онкологических заболеваний сможет любой желающий в Химках. В городском округе проведут бесплатные медицинские осмотры для жителей старше 18 лет в рамках Дня семейного здоровья.

День семейного здоровья пройдет 31 августа в поликлинике № 2. Жители смогут посетить приемы онколога и гинеколога, сдать мазок на онкоцитопатологию рака шейки матки, кровь на простатический специфический антиген, пройти маммографию, ультразвуковое исследование и компьютерную томографию органов грудной клетки.

По итогам обследований врачи по необходимости направят пациентов на дополнительные осмотры.

«Прохождение скринингов и консультации с врачами помогают избежать или выявить заболевание на ранней стадии. Советую всем проходить обследования вовремя и тщательно следить за своим организмом. Будьте здоровы!» — сказала муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Медики будут вести приемы с 9:00 до 14:00. При себе нужно иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

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