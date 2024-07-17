День села Ашитково отметили в Воскресенске

В селе Ашитково отметили День села. В этот день прошли награждение активистов и концертная программа, а для детей провели игры и мастер-классы.

Жителей поздравили настоятель Воскресенского храма протоиерей Евгений Каштанов, председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Матвиенко и муниципальный депутат Сергей Кондратьев.

Благодарственные письма от главы Воскресенска Алексея Малкина вручили активным жителям села. Поздравила собравшихся на праздник и директор «Культурно-досугового центра» Ольга Якимова.

Для жителей также провели концерт, мастер-классы и игры. В этот день работала и выездная театральная костюмерная. Здесь все гости могли примерить необычные костюмы.

Добавим, что каждый год День села отмечают в Ашитково после окончания крестного хода с Иерусалимской иконой Божьей матери.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».