День русской набойки отметят в Павловском Посаде 30 ноября

В Павловском Посаде состоится День русской набойки, который пройдет в Музее истории русского платка и шали. Гостей праздника ожидают увлекательные мастер-классы, дефиле и встречи с талантливыми мастерами.

В рамках мероприятия состоится выставка работ мастера кубовой набойки Веры Голубевой, а также показ исторических костюмов. Пройдут мастер-классы по верховой набойке и трафаретной печати и творческая встреча с художником-дизайнером по текстилю Сергеем Груковым.

Отметим, что Павловский Посад славится своими шелковыми, полушерстяными и шерстяными набивными платками и шалями. Платочно-набивное производство начало развиваться в России в 19 веке, когда рисунок на ткань наносился с помощью деревянных набивных досок и красок. Ручная набойка позволяла создавать платки с яркими многокрасочными узорами, где на каждую цветовую деталь использовалась своя набивная доска. В одном рисунке могло быть от 10 до 20 цветов. Сегодня эта техника вновь становится популярной.

Вход для всех гостей бесплатный, возрастное ограничение: 0+.

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