Сегодня президент России Владимир Путин отмечает свой 73-й день рождения. В честь этого события на футбольном поле стадиона «Орион» в Балашихе собрались более 100 человек, чтобы выразить свою поддержку и поздравить национального лидера.

Участники акции развернули огромное полотно с портретом Владимира Путина в хоккейной экипировке — символе силы, командного духа и энергии, которые ассоциируются с президентом. В мероприятии приняли участие представители образовательных учреждений, молодогвардейцы, волонтеры и школьники.

«Сегодня здесь собралось около 100 человек. В едином порыве мы решили поздравить нашего лидера с днем рождения. Даже погода не помешала в этом», — отметил депутат Совета депутатов городского округа Балашиха Антон Орешков.

Торжественное мероприятие показало сплоченность и поддержку жителей Балашихи, а также общее стремление строить будущее страны под руководством национального лидера.