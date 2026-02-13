День рождения юного Героя Вали Котика отметили в Химках

Жители Химок собрались в школе No 14, чтобы почтить память самого юного Героя Советского Союза. Валентину Котику было всего 14 лет, когда он получил это звание посмертно.

Историки подробно рассказали гостям о его биографии и боевых заслугах. Собравшимся показали короткометражные фильмы, которые оживили ключевые события судьбы юного героя.

«Когда говорят о героях, мы чаще всего представляем взрослых людей. Но среди них были дети, которые с раннего возраста стали примерами мужества. Мы обязаны помнить и чтить эти страницы нашей истории», — отметила депутат Надежда Смирнова.

Участники встречи также узнали о современных детях из приграничных районов и Донбасса, оказавшихся в гуще военных событий. Спикеры подчеркнули, что их самоотверженность заслуживает глубокого уважения.

«Подвиг детей, чье детство опалила война, стал для всех нас отдельной страницей в истории. Когда фронт и тыл едины, они становятся несокрушимой силой», — добавил депутат Артур Каримов.

Депутат Юлия Мамай напомнила, что такие встречи помогают сохранять память и воспитывать патриотизм. Бои шли не только на передовой, но и в тылу благодаря мирным жителям и партизанам. Дети вместо привычных забав брали оружие, чтобы защищать страну.