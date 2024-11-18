День рождения Деда Мороза отметили в Павловском Посаде

День рождения Деда Мороза традиционно отмечается 18 ноября. В честь этого волшебного праздника в Павловском Посаде в Доме культуры «Ленский» прошла яркая интерактивная шоу-программа под названием «Подарок главному волшебнику».

Гости мероприятия отправились в увлекательное путешествие вместе со сказочными персонажами. Вместе со Снегурочкой ребята посетили дом тетушки Вьюги, родной сестры Деда Мороза, где они создали праздничную открытку и с помощью магии отправили ее имениннику.

Особенно запомнился момент, когда некоторые из гостей смогли заглянуть в сундук тетушки Вьюги. Ребята случайно разбудили настоящий снежный буран, но, выполняя интересные задания, сумели его усмирить. Приятным сюрпризом стало знакомство с мишкой Барни, который стал подарком для Деда Мороза и будет его главным помощником в новогоднюю ночь.

Для всех присутствующих Дед Мороз организовал настоящее волшебное шоу с мыльными пузырями от ледяной феи и угощение сладостями из волшебного мешка именинника. Праздник получился по-настоящему сказочным и оставил массу положительных эмоций у всех участников.

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