День работника культуры отметили в Ступине
Праздничное мероприятие состоялось во Дворце культуры. Творческие подарки для виновников торжества подготовили оркестр русских народных инструментов «Мелодии России», солисты Ступинской филармонии и коллективы городского округа.
С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов сферы поздравил глава городского округа, секретарь местного отделения «Единой Росси» Сергей Мужальских.
«Именно вы наполняете жизнь людей яркими событиями, вдохновляете, объединяете поколения и формируете культурную среду округа. Ваш труд — это огромный вклад в развитие округа, воспитание молодежи, сохранение культурного наследия и формирование единого культурного пространства. Благодарю вас за преданность делу, инициативу и творческий подход», — обратился к работникам культуры руководитель муниципалитета.
К поздравлениям присоединились депутат Московской областной думы Андрей Голубев, председатель местного совета депутатов Александр Сухачев и заместитель главы округа Юлия Калинина.
Лучшим работникам культуры вручили награды местного и областного значения. На сегодняшний день в сфере культуры округа Ступино трудятся около 700 человек. Ежегодно их мероприятия посещают свыше миллиона зрителей и участников.