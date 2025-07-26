День пожарной грамотности для детей прошел в Зарайске

Ребятам не просто рассказывали о безопасности, а давали примерить на себя роль пожарных. Каждому удалось потренироваться с огнетушителем. Также провели эвакуацию. Был и разбор часто совершаемых в чрезвычайных ситуациях ошибок. Наставники рассказали, почему нельзя прятаться в шкафу и как не задохнуться в дыму.

Организаторы также отметили, что ребят учили не только тому, как правильно себя вести, но и как помочь другим. Мероприятие было направлено на профилактику детского травматизма. Дети получили ответы на все интересующие вопросы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.