День поселка Селятино отметили в Наро-Фоминском округе

Праздник в честь для рождения поселка собрал около 5 тысяч человек. Организаторы подготовили насыщенную программу спортивных, творческих и развлекательных активностей.

Целый день работали батуты, аттракционы и лавки с угощениями. Для любителей активного отдыха провели мастер-классы по боксу и джампингу, а для представителей старшего поколения — урок бальных танцев и фотосессию. Больше всего участников собрал костюмированный забег «Селятино-Фест».

Центром событий стал арт-пикник, где взрослые и дети смогли почувствовать себя настоящими художниками. Мастер-класс по живописи от студии «Нарисуй» пользовался особой популярностью у жителей и гостей поселка.

«Люди объединены какой-то невидимой энергией, которая создается каждым и всеми одновременно. Потому что это очень заряжает. Мне действительно очень лестно поучаствовать в Дне поселка Селятино, потому что это мой родной поселок — я здесь родилась, я здесь живу, вышла замуж и очень классно быть частью такого большого мероприятия!» — поделилась основатель и руководитель художественной студии «Нарисуй» Юлия Дудник.

Глава округа Роман Шамнэ отметил почетными грамотами и благодарностями жителей, внесших большое вклад в развитие поселка. С 68-м днем рождения Селятино поздравили депутаты Московской областной думы Олег Рожнов и Александр Баранов.

Завершился праздник зажигательным концертом творческих коллективов и дискотекой под хиты группы CopyPaste.