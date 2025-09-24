День поселка Путилково отметят в Красногорске 26 сентября

На спортивном стадионе Образовательного центра «Вершина» в Путилково городского округа Красногорск пройдет празднование Дня поселка. Центр культуры и досуга «Отрада» приглашает жителей и гостей муниципалитета присоединиться к развлекательным мероприятиям, организованным в честь этого события.

Для участников празднования подготовили концертную программу. На стадионе выступят творческие коллективы культурно-досугового комплекса «Красногорье» — Центра культуры и досуга «Отрада», Культурно-досугового клуба «Мечта» и Дома культуры «Луч», а также артистов Образовательного центра «Вершина» — вокального хора «Гармония» и танцоров Nag Academy.

Все желающие поучаствуют в творческих мастер-классах по созданию расписной матрешки и праздничной открытки. Также в рамках мероприятия откроют краеведческую выставку. Посетители увидят старинные предметы быта и трогательные фотографии, связанные с историей поселка.

Помимо этого, гостей ждут спортивные развлечения, интерактивные программы с ростовыми куклами, надувные аттракционы для детей, лотерея и ярмарка мастеров. Завершит праздник вкусное угощение.

Торжество начнется в 17:00. Гостей ждут на спортивном стадионе Образовательного центра «Вершина» по адресу: поселок Путилково, улица Просторная, дом № 12, корпус № 1. Вход для всех желающих свободный. Возрастное ограничение: 0+