В России 28 мая отмечается День пограничника — профессиональный праздник сотрудников пограничных войск, включая действующих офицеров и ветеранов. В честь этого события в Воскресенске прошло торжественное мероприятие.
Ветераны, депутаты, представители общественных организаций и местные жители собрались у памятника, посвященного погибшим в локальных конфликтах, чтобы возложить цветы и почтить память защитников Родины.
«Пограничники первыми принимают на себя удар врага. Сегодня пограничные войска являются надежной опорой и защитой целостности нашего государства», — отметил председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Матвиенко.
Российские пограничные войска обеспечивают охрану границ как на суше, так и на море. Их задачи включают предотвращение незаконного пересечения границы, защиту государства, контроль и пропуск граждан, задержание нарушителей и взаимодействие с другими государственными органами.
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