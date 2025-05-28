День пограничника отметили в Воскресенске

В России 28 мая отмечается День пограничника — профессиональный праздник сотрудников пограничных войск, включая действующих офицеров и ветеранов. В честь этого события в Воскресенске прошло торжественное мероприятие.

Ветераны, депутаты, представители общественных организаций и местные жители собрались у памятника, посвященного погибшим в локальных конфликтах, чтобы возложить цветы и почтить память защитников Родины.

«Пограничники первыми принимают на себя удар врага. Сегодня пограничные войска являются надежной опорой и защитой целостности нашего государства», — отметил председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Матвиенко.