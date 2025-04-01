День открытых дверей проведут в Одинцовском роддоме 2 апреля

День открытых дверей пройдет в Одинцовском роддоме 2 апреля в 12:00. Все желающие, включая будущих мам и пап, смогут посетить экскурсию по родовому и послеродовому отделениям в сопровождении опытного врача.

Участники узнают о важных аспектах, связанных с процессом родов и послеродовой реабилитацией, а также увидят условия, в которых будут проходить роды и восстановление после них. Посетители познакомятся с информацией о послеродовых палатах и возможностях, которые предоставляет учреждение своим пациентам.

Особое внимание уделят вопросам, которые волнуют будущих отцов. Например, стоит ли находиться рядом с женой во время появления на свет малыша или лучше подождать ее дома. Специалисты ответят на все вопросы и развеют мифы о партнерских родах. Родильный дом, который организует это мероприятие, входит в состав Одинцовской областной больницы и находится по адресу: город Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом № 3Б.

Уточнить информацию и записаться на экскурсию можно по номеру: 8 (985) 963-14-64 в будние дни с 09:00 до 17:00.