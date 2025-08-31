День открытых дверей прошел в учреждениях культуры Лобни

Начало творческого сезона отметили в культурных учреждениях Лобни. Его запустили с Единого дня открытых дверей.

Жители Лобни могли ближе познакомиться с деятельностью центров. Для них организовали творческие мастер-классы, тематические интерактивы, выступления лучших коллективов. Все желающие смогли узнать интересные факты об истории учреждений культуры.

К примеру, торжественное открытие сезона прошло во Дворце культуры «Чайка». Поздравила с праздником участников глава городского округа Лобня Анна Кротова.

«Каждый житель округа точно найдет в наших учреждениях культуры что-то свое. Приходите, у нас тут много интересного», — сказала Анна Кротова.

Взрослые могли записать своих детей в кружки, секции и студии.

