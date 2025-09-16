День открытых дверей прошел в спортшколе «Лунево» в Химках

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная и директор спортивной школы «Лунево» в Химках Анна Рыжейкина передали российский триколор боксеру Араму Симоняну и его тренеру Андрею Акаеву. Скоро они отправятся в Сербию на чемпионат мира по шахбоксу в составе сборной России.

В спортивном празднике приняли участие люди разных возрастов. Они могли попробовать себя в футболе, волейболе, боксе, карате, настольном теннисе, китайской гимнастике, шахматах и выполнить нормы ГТО.

На мероприятии открыли спортивные площадки после летнего ремонта. На новой площадке для воркаута проверили нормы ГТО, провели соревнования и угостили всех чаем со сладостями.

«Спорт — это не только здоровье, но и характер, сила воли, умение работать в команде и преодолевать трудности. Именно поэтому мы так активно поддерживаем развитие спорта в Химках, создавая условия для занятий спортом для всех возрастов. День открытых дверей в спортивной школе „Лунево“ — прекрасная возможность познакомиться с различными секциями, найти себе занятие по душе и сделать первый шаг к здоровому и активному образу жизни», — сказала депутат Химок Татьяна Кавторева.

Спортивная школа «Лунево» появилась в 2007 году. В ней работают секции по шахматам и футболу, а также 14 физкультурно-оздоровительных групп для детей и взрослых.