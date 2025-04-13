День открытых дверей прошел в Губернском колледже в Серпухове

В Губернском колледже городского округа Серпухов 12 апреля состоялся Единый день открытых дверей. Абитуриенты и их родители ближе познакомились с учебным заведением, больше узнали о специальностях и о перспективах трудоустройства.

Народный учитель России, Почетный гражданин Московской области и Серпухова, директор колледжа Александр Лысиков поздравил собравшихся. Он отметил значимость среднего профессионального образования в современном мире.

«Мы стремимся подготовить квалифицированных специалистов, которые смогут успешно работать в своих областях и вносить вклад в развитие региона», — сказал Александр Лысиков.

Школьникам показали видео-обращение с Международной космической станции. Этот момент стал символичным в День космонавтики.

Для гостей организовали экскурсии по учебным мастерским колледжа. Абитуриенты увидели, как проходят занятия по различным специальностям. Ребята также смогли задать все интересующие их вопросы и получить на них ответы. В корпусе № 6 присутствующим представили кластер «Индустрия робототехники».

Помимо этого, для родителей организовали собрания. Преподаватели колледжа рассказали об аспектах обучения и о поддержке, которую заведение предоставляет студентам.