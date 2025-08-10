День открытых дверей прошел в Доме юных техников «Интеграл» в Химках
Жители Химок смогли ближе познакомиться с направлениями работы местного Дома юных техников. Для них организовали открытое мероприятие.
Участникам Дня открытых дверей продемонстрировали полеты дронов. Все желающие могли попробовать управлять квадроциклом и запускать радиоуправляемые лодки.
В отделе спортивных беспилотников центра занимаются 78 детей. Профильные программы реализуют в 22 школах Химок.
Также здесь работает юнармейский отряд «Факел». Его воспитанники регулярно становятся победителями всероссийских турниров по дрон-рейсингу и робототехнике.
«Проекты „Интеграла“ позволяют молодежи не только изучать современные технологии, но и находить свое призвание в инженерии», — отметил депутат Химок Руслан Шаипов.
Разработки «Факела» применяют для воздушной съемки, в спорте и поисково-спасательных операциях. Часть моделей уже используют в зоне спецоперации.
«Подготовка таких специалистов — вклад в инженерное будущее Химок и технологическую независимость нашей страны», — добавил председатель Совета депутатов округа Сергей Малиновский.