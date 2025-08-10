День открытых дверей прошел в Доме юных техников «Интеграл» в Химках

Жители Химок смогли ближе познакомиться с направлениями работы местного Дома юных техников. Для них организовали открытое мероприятие.

Участникам Дня открытых дверей продемонстрировали полеты дронов. Все желающие могли попробовать управлять квадроциклом и запускать радиоуправляемые лодки.

В отделе спортивных беспилотников центра занимаются 78 детей. Профильные программы реализуют в 22 школах Химок.

Также здесь работает юнармейский отряд «Факел». Его воспитанники регулярно становятся победителями всероссийских турниров по дрон-рейсингу и робототехнике.

«Проекты „Интеграла“ позволяют молодежи не только изучать современные технологии, но и находить свое призвание в инженерии», — отметил депутат Химок Руслан Шаипов.

Разработки «Факела» применяют для воздушной съемки, в спорте и поисково-спасательных операциях. Часть моделей уже используют в зоне спецоперации.

«Подготовка таких специалистов — вклад в инженерное будущее Химок и технологическую независимость нашей страны», — добавил председатель Совета депутатов округа Сергей Малиновский.