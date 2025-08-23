День открытых дверей прошел в детской библиотеке в Серпухове

В Центральной детско-юношеской библиотеке городского округа Серпухов состоялся День открытых дверей. Для ребят подготовили творческий мастер-класс, экскурсию по читальному залу и познавательную лотерею.

Юные посетители библиотеки узнали много нового о читательском абонементе, книжном фонде и выставках. Во время экскурсии по читальному залу ребята смогли в полной мере почувствовать атмосферу книжного мира.

На увлекательной лотерее дети отвечали на вопросы о Дне Государственного флага Российской Федерации и получали сладкие подарки. Артисты цирковой студии «Кот в мешке» развлекали юных гостей библиотеки танцевальными номерами и фокусами. Всех любителей творчества пригласили на мастер-класс по рисованию песком.

В конце мероприятия ребятам предложили записаться в Центральную детско-юношескую библиотеку. Она расположена по адресу: город Серпухов, улица Горького, дом № 5Б.