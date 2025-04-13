День открытых дверей прошел техникуме в Павловском Посаде

В Павлово-Посадском техникуме в рамках федеральной программы «Профессионалитет» состоялся день открытых дверей. Абитуриенты и их родители познакомились с учебным заведением, узнали об образовательных направлениях и получили ответы на вопросы.

На 2025-2026 учебный год техникум в Павловском Посаде предоставляет абитуриентам 475 бюджетных мест. Ребята освоят востребованные специальности: от программирования и роботизированного производства до кулинарии, газоснабжения, электротехники и ремонта автомобилей. В учебном заведении есть и факультеты по таким направлениям, как сварочные и швейные работы, пожарная безопасность, жилищно-коммунальное хозяйство и многое другое.

Студенты техникума участвуют в состязаниях «Профессионалы» и других престижных конкурсах. Ребята регулярно занимают призовые места.

У студентов также есть возможность пройти практику на предприятиях Павлово-Посадского округа. Учащиеся осваивают профессии в реальных условиях и могут по окончании учебного заведения найти работу по специальности. База предприятий для прохождения практики у техникума обширная.

Помимо этого, выпускники часто возвращаются в учебное заведение уже в качестве преподавателей, чтобы передать свое мастерство новому поколению специалистов.