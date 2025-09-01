День открытых дверей прошел культурных учреждениях в Мытищах

Культурно-досуговые учреждения городского округа распахнули свои двери накануне первого сентября. Жители смогли узнать о кружках и секциях, пообщаться с педагогами.

Дворец культуры «Яуза», центр культуры «Подмосковье», культурно-информационный центр «Леонидовка» и многие другие провели познавательные экскурсии, мастер-классы и многое другое.

Показать варианты проведения досуга — такую задачу поставили перед собой организаторы и руководители. Жителям предлагалось узнать о творческих студиях и кружках местных досуговых центров, которые начнут работу в новом учебном году. Каждый желающий смог познакомится с преподавателями, с которыми им предстоит заниматься.

Проходят такие мероприятия накануне Дня знаний, чтобы родители смогли заранее понять, в какую секцию отдать ребенка и куда при желании пойти самому.