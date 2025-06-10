День открытых дверей пройдет в роддоме в Одинцове 11 июня

День открытых дверей пройдет в Одинцовском роддоме в среду, 11 июня. Мероприятие начнется в 12:00, его смогут посетить будущие родители.

Все участники дня открытых дверей смогут пройти в сопровождении врача роддома с экскурсией, задать волнующие и актуальные вопросы. Акушерки расскажут, как подготовиться к родам, что нужно собрать, о видах контрактов и о важных моментах подготовки к родам. Такие мероприятия проходят регулярно в Одинцовском городском округе, чтобы подготовить будущих родителей к новому этапу в жизни и с ответственностью подойти к рождению ребенка.

Родильный дом находится по адресу: Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом 3Б (здание роддома). Все подробности сотрудники медучреждения расскажут по контактному телефону.

Посетителям рекомендуется иметь при себе сменную обувь.