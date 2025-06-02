День открытых дверей пройдет в расчетном центре ЖКХ в Луховицах

Жителей округа приглашают посетить День открытых дверей, который состоится 3 июня в 10:00 в филиале Московского областного единого информационно-расчетного центра. Мероприятие станет возможностью для жителей и гостей округа познакомиться с работой расчетного центра ЖКХ, получить консультации и узнать о новых сервисах и возможностях.

В рамках Дня открытых дверей участие примут не только сотрудники МосОблЕИРЦ, но и представители администрации округа, Ассоциации председателей советов многоквартирных домов, управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, а также регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Специалисты расчетного центра подробно расскажут о современных дистанционных сервисах, которые позволяют удобно оплачивать коммунальные услуги, передавать показания приборов учета, а также получать всю необходимую информацию онлайн. Кроме того, для участников будет проведен практический мастер-класс, посвященный регистрации и работе в личном кабинете МосОблЕИРЦ — это поможет освоить все возможности цифровых сервисов.

Филиал МосОблЕИРЦ расположен по адресу: улица Пушкина, дом № 102а.