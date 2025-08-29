День открытых дверей пройдет в ДК «Брехово» в Химках 30 августа

Дом культуры «Брехово» в Химках 30 августа в 16:00 распахнет двери для всех желающих. Гостей ждет яркая программа: праздничный концерт с выступлениями творческих коллективов, открытые уроки от профессиональных педагогов и интерактивные мастер-классы.

Для детей подготовят анимационную программу с играми и развлечениями. Посетители смогут лично пообщаться с руководителями кружков и студий, задать вопросы о направлениях работы и сразу записаться на понравившиеся занятия.

Дом культуры «Брехово» предлагает разнообразные форматы досуга — от танцевальных и вокальных студий до театральных мастерских и прикладного творчества. День открытых дверей пройдет по адресу: улица Зеленая, строение № 22.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.