День открытых дверей для будущих мам прошел в роддоме в Воскресенске
Для посетительниц Воскресенской больницы организовали экскурсию по акушерскому отделению. Будущим мамам рассказали о школе материнства, показали родильные блоки, оснащенные современным медицинским оборудованием.
Благодаря школе материнства жительницы Воскресенска могут получить консультацию врача акушера-гинеколога, акушера-гинеколога родильного отделения, психолога, неонатолога, юриста и социального работника.
Как подчеркнула заведующая акушерским отделением Воскресенской больницы Жанета Ханикян, в 2025 году по сравнению с прошлым рождаемость в роддоме растет, это радует.
«Мы готовы к отрытому диалогу с будущими мамами. У них много вопросов, надеюсь, сегодня мы ответили на все», — добавила она.
Гости дня открытых дверей осмотрели акушерское отделение. Женщинам показали родильные блоки и необходимое в момент рождения малыша оборудование. На экскурсии рассказали и о работе детской реанимации, где неонатологи спасают новорожденных. Врач Ираида Чернова рассказала, что в отделении выхаживают малышей весом 600 граммов.
«Первичную помощь нашим маленьким гостям оказываем мы. У нас все укомплектовано для оперативной и качественной помощи», — пояснила Чернова.
Посетительницы задавали вопросы и о партнерских родах. Их количество в роддоме Воскресенска растет.
«Ребенок чувствует, что мама и папа — единое целое. И это программируется в нем на всю жизнь. Очень радует, что современные папы идут рожать со своими женами», — подчеркнула врач-неонатолог, психолог Алла Кудрявцева.
Отметим, что в прошлом году в роддоме Воскресенска на свет появились 629 малышей.