День открытых дверей для будущих мам прошел в роддоме в Воскресенске

Для посетительниц Воскресенской больницы организовали экскурсию по акушерскому отделению. Будущим мамам рассказали о школе материнства, показали родильные блоки, оснащенные современным медицинским оборудованием.

Благодаря школе материнства жительницы Воскресенска могут получить консультацию врача акушера-гинеколога, акушера-гинеколога родильного отделения, психолога, неонатолога, юриста и социального работника.

Как подчеркнула заведующая акушерским отделением Воскресенской больницы Жанета Ханикян, в 2025 году по сравнению с прошлым рождаемость в роддоме растет, это радует.

«Мы готовы к отрытому диалогу с будущими мамами. У них много вопросов, надеюсь, сегодня мы ответили на все», — добавила она.

Гости дня открытых дверей осмотрели акушерское отделение. Женщинам показали родильные блоки и необходимое в момент рождения малыша оборудование. На экскурсии рассказали и о работе детской реанимации, где неонатологи спасают новорожденных. Врач Ираида Чернова рассказала, что в отделении выхаживают малышей весом 600 граммов.

«Первичную помощь нашим маленьким гостям оказываем мы. У нас все укомплектовано для оперативной и качественной помощи», — пояснила Чернова.