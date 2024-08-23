Концерты и мастер-классы провели в парках Химок ко Дню флага

День государственного флага России отпраздновали в Химках. В городском округе прошли десятки развлекательных мероприятий — концерты, мастер-классы и игровые программы.

Жители побывали на праздничных концертах, мастер-классах, исторических играх и фотовыставках. Например, в парке «Дубки» выступили вокальные и танцевальные коллективы округа. Для детей организовали мастер-класс по оригами.

Праздник в парке «Подрезково» запомнился тем, что жители развернули 15-метровый российский флаг. На центральной сцене прочли стихотворения и исполнили патриотические песни.

Параллельно с этим в парке Толстого провели фестиваль уличного кино, спортивный мастер-класс и концерт «Россия. С любовью». А в парке Величко все желающие поучаствовали в настольной игре.

«День флага России — это не просто праздник, это момент гордости за свою страну. Мне понравилась праздничная программа: музыка, танцы и, конечно, концерт создали атмосферу единства. Такие события напоминают нам о наших корнях и истории», — отметила жительница Химок Ольга Козлова.

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