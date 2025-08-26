День государственного флага отметили в парке Победы в Наро-Фоминске

Основной площадкой мероприятий стал парк Победы. Здесь прошел торжественный концерт, а волонтеры вручили всем ленты-триколоры. В центральном парке провели викторины и мастер-классы для детей.

В парке Победы наградили участников конкурса детских рисунков на асфальте.

«Ежегодная акция, но в этом году переформатировали ее. Решили вернуться к творчеству. Пригласили детишек, прохожие присоединились к нам и волонтеры. Праздник этот важен для молодого поколения. Мы растим юных патриотов, рассказываем им про историю флага, про цвета флага», — сказала директор Молодежного комплексного центра, муниципальный депутат Рената Демидова.