День государственного флага отметили в парке Победы в Наро-Фоминске
Основной площадкой мероприятий стал парк Победы. Здесь прошел торжественный концерт, а волонтеры вручили всем ленты-триколоры. В центральном парке провели викторины и мастер-классы для детей.
В парке Победы наградили участников конкурса детских рисунков на асфальте.
«Ежегодная акция, но в этом году переформатировали ее. Решили вернуться к творчеству. Пригласили детишек, прохожие присоединились к нам и волонтеры. Праздник этот важен для молодого поколения. Мы растим юных патриотов, рассказываем им про историю флага, про цвета флага», — сказала директор Молодежного комплексного центра, муниципальный депутат Рената Демидова.
К празднованию присоединились и наро-фоминские байкеры. Участников праздничного мотопробега приветствовали волонтеры и председатель Совета депутатов Геннадий Пензов.
«Это демонстрация гордости за наше государство, за наш государственный флаг, за Россию. Таким образом мы демонстрируем единство нашего народа. Это крайне важно для жителей наро-фоминской земли», — сказал председатель Совета депутатов Геннадий Пензов.
Артисты Дворца культуры «Звезда» организовали концерт. Песни о России звучали до позднего вечера.