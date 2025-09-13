День города отметили в парке Мира в Коломне

В Коломне в парке Мира прошли массовые мероприятия к 848-летию города. Для гостей подготовили концерты и мастер-классы.

На сцене выступили духовой оркестр Коломенской филармонии и джазовый оркестр «Колледж band». Воспитанники хореографических коллективов исполнили творческие номера, а у фонтана прошел осенний бал под музыку XVIII–XIX веков.

Дети и взрослые поучаствовали в мастер-классах, играх и конкурсах, а также посетили выставку «Жена героя». Помимо этого, каждый желающий смог принести гуманитарную помощь для участников специальной военной операции.

Праздничная программа в парке Мира продолжается. Подробность можно узнать по ссылке.