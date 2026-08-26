День флага России отметили в поселке Малаховка в Люберцах

Праздник, посвященный Дню Государственного флага России, провели на берегу Малаховского озера. Для жителей организовали забег «5 верст», велопробег, интерактивные игры и концертную программу.

На старт забега «5 верст» вышли порядка 30 любителей и опытных спортсменов. Следом стартовал велопробег вдоль озера. Участница забега Ольга Сорокина отметила, что дух единства важно передавать детям, чтобы они понимали, что живут в великой стране.

Для юных гостей организовали интерактивную игру по истории России, а также шуточное состязание по поеданию арбуза. Организатор праздника Ольга Гоффе подчеркнула, что мероприятие посвящено спортсменам, которые все чаще выходят на международные соревнования под российским флагом и гимном.

На сцене выступали творческие коллективы округа с патриотическими песнями и народными танцами. Люберцы по праву называют территорией спорта: здесь воспитывают чемпионов, которые поднимают российский флаг над мировыми стадионами.