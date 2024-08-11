День физкультурника провели на обновленном стадионе «Урожай» в Люберцах

Праздничную программу ко Дню физкультурника открыл глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Он поздравил горожан с 85-летним юбилеем праздника. Мероприятие организовали на стадионе «Урожай», который недавно реконструировали.

Обновленный стадион «Урожай» принял жителей и гостей Люберец на праздновании Дня физкультурника.

«Новые трибуны, универсальная площадка, покрытие на дорожках, освещение, яркий фасад административного здания — долгожданная реконструкция проведена при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

По его словам, своими достижениями на соревнованиях воспитанники спортшкол прославляют округ, а также пополняют медальную копилку родного края.

«Конечно же, за всеми победами и свершениями стоят профессионализм тренеров и нерушимая поддержка родителей. Люберцы — территория спорта!» — подчеркнул Волков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».