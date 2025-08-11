День физкультурника отметили в Шатуре фестивалем спорта

Программа праздничных мероприятий в муниципальном округе включала различные соревнования и тренировки. Каждый мог поучаствовать в спортивных активностях и проверить свои силы.

Центральная поляна городского парка в Шатуре в этот день превратилась в спортивную арену. На фестивале спорта можно было научиться элементам акробатики у чирлидеров и померяться силой с армрестлерами, отработать точность ударов на импровизированном боксерском ринге и постоять на доске с гвоздями. Воспитанники секции настольного тенниса провели тренировку на свежем воздухе и получили сладкие призы.

На празднике чествовали лучших спортсменов и тренеров и спортсменов. С Днем физкультурника их поздравили представители администрации округа и депутаты.

Заместитель главы Шатуры Наталья Федорова отметила, что в округе созданы все условия для развития физической культуры и спорта. «Мы гордимся нашими спортсменами, которые достойно представляют наш округ на соревнованиях различного уровня. Я хочу пожелать каждому из вас крепкого здоровья, сил, энергии, бодрости духа, новых побед и достижений», — сказала Наталья Федорова.

Соревнования прошли и на других площадках муниципалитета. На озере Юбилейное состоялся турнир по пляжному волейболу. На городском стадионе в Рошале состязались местные команды юных футболистов «СКЦ Рошаль» и мишеронский «Олимп». В парке «Крестов брод» спортсмены сдавали нормы ГТО — отжимались, подтягивались и выполняли наклоны из положения лежа. На спортивной площадке провели турнир по баскетболу 3×3, в котором участвовали семь команд мальчишек и девчонок.