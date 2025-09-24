День добрососедства прошел в поселке Поварово в Солнечногорске

День добрососедства стал главным культурным событием года для жителей поселка Поварово. В праздничной программе приняли участие более тысячи человек.

Праздник открыл член фракции «Единая Россия» в совете депутатов Алексей Захаров. После передачи помощи бойцам СВО состоялось награждение активных жителей и работников Поварова. Благодарность участникам спецоперации выразили также на арт-объекте «Спасибо Вам, герои», оставив там добрые пожелания.

«День добрососедства — теплый и душевный праздник. Он напоминает о важности человеческих ценностей: любви и дружбы, уважения и взаимопомощи. На нем мы хотели создать атмосферу тепла и единства для наших жителей», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Для детей была подготовлена развлекательная программа: крио-шоу с жидким азотом, аквагрим и блеск-тату. Гости могли принять участие в народных играх, посетить мастер-классы и насладиться разнообразными угощениями на фуд-корте.

Концертную программу представили солисты местных домов культуры и приглашенные артисты — Роман Атангулов, Павел Красношлык и Элена Vek. Вечер завершился праздничной дискотекой.