День деревни Воронки отметили в Красногорске

Творческая команда дома культуры «Луч» организовала праздничное мероприятие, посвященное Дню деревни Воронки в подмосковном Красногорске. На главной площадке собрались жители, соседи и друзья.

Он выразил благодарность за труд и любовь к родной земле и вручил благодарственные письма активным жителям деревни.

Лучшие вокалисты ДК «Луч» Евгений Вартанов и Андрей Куликов исполнили зажигательные вокальные номера. Их музыкальные композиции сочетали современные мотивы с народными, вызывая яркие эмоции у публики и бурные аплодисменты.

Девушки из фолк-группы «Купава» устроили хороводы и русские народные игры, увлекая как детей, так и взрослых. Зрители получили море смеха и хорошее настроение.