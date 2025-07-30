День деревни Бразуново отметили в Павлово-Посадском округе

В муниципалитете продолжаются праздники, посвященные Дням деревень. 28 июля поздравления от городских коллективов и приглашенных гостей принимали жители Бразунова.

На празднике чествовали самых активных, тех, кто внес большой вклад в развитие своей малой родины. Благодарственное письмо проекта «Успех V Единстве поколений» вручили старосте деревни, Татьяне Щеголихиной.

Коллективы и солисты Павлово-Посадского округа исполнили для зрителей свои лучшие номера. На сцене выступали вокальные ансамбли «Малыгинские переборы» и «Забава», хореографический коллектив «На Бис», солисты Юрий Филатов, Владимир Котов и Эдуард Тимофеев.

Деревня Бразуново расположена примерно в 11 километрах к югу от центра города Павловский Посад. Ранее она входила в состав волости Загарье и носила название Барзуново. По данным 1795 года, в деревне насчитывалась 18 дворов, где проживало 47 мужчин и 45 женщин. Жители занимались в основном пошивом картузов и кручением шелка. В конце XIX века в Барзунове появились медные заведения.

Ранее День деревни отметили в Быкове, Фатееве, Криулине, Грибанове и Субботине. На празднике также наградили активных жителей.