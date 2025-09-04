День деревни Алферово отметили в Павлово-Посадском округе

Череда празднований Дней деревень завершилась в муниципалитете 3 сентября. К празднику в Алферове подготовили концерт с участием творческих коллективов.

Жителей деревни поздравила заместитель главы Павлово-Посадского округа Камиля Маркова. Она поблагодарила всех, кто своим трудом и заботой делает населенный пункт лучше и краше.

«Деревня — это не просто точка на карте, это наша малая родина, наш общий дом, который каждый из нас любит и бережет. Спасибо старшему поколению за сохранение традиций, молодежи — за энергию и новые идеи, детям — за их звонкий смех и светлое будущее», — сказала Камиля Маркова.

На празднике наградили тех, кто внес большой вклад в развитие Алферова. Благодарность Московской областной думы получили участник специальной военной операции Дмитрий Шелуханов, Олеся Древнова, Екатерина Сазонтова, Матвей Калмыков, Ольга Максенкова, Наталья Фомина, Ольга Никулина и Светлана Епанчина. Благодарственные письма проекта «Успех V Единстве поколений» вручили Михаилу Фомину, Артему Калмыкову, Марине Титовой. Людмиле Шелухановой, Надежде Мозгуновой, Марии Толмасовой, Надежде Агеевой и Руслану Позюкову.

В 2025 году престольный праздник своей малой родины отметили жители 59 населенных пунктов Павлово-Посадского округа. В каждой деревне, селе, поселке прошли праздничные концерты творческих коллективов городского округа. Звучали любимые песни, жители танцевали, угощали друг друга различными сладостями.