День безопасности прошел в детском отделении онкодиспансера Подмосковья

Ежегодно 17 сентября во всем мире отмечают День безопасности пациентов. Это событие напоминает о том, как важно создавать безопасные условия для лечения и ухода за больными. В этом году к инициативе присоединился Московский областной онкологический диспансер, где в детском отделении № 7 прошли специальные мероприятия.

«Основная цель проведения Дня безопасности пациентов — акцентировать внимание на ключевых аспектах, которые могут существенно повлиять на качество медицинской помощи и защиту здоровья пациентов», — прокомментировала врач онкологического отделения областного онкодиспансера № 7 Любовь Белякова.

Такие акции помогают сделать пребывание маленьких пациентов в больнице комфортнее и безопаснее, а также укрепляют доверие родителей к врачам. Помимо этого, они снижают риски для здоровья и формируют культуру заботы о пациентах на всех уровнях медицины.