День безопасности дорожного движения прошел в детском лагере в Химках

В лагере при школе «Наследие» в Химках прошел тематический День безопасности. Для ребят провели познавательную игровую программу «Светофор», которая помогла им вспомнить основные правила дорожного движения.

Дети участвовали в викторинах и разбирали дорожные ситуации в настольной игре «По дороге безопасности». По мнению педагогов, игровой формат помогает ребятам лучше усваивать информацию.

«Интерактивные занятия очень полезны для детей. В игровой форме ребята не только лучше запоминают правила, но и учатся применять их в реальных ситуациях. Безопасность детей — наш главный приоритет, и чем раньше они усвоят основы безопасного поведения на дороге, тем спокойнее будут родители и педагоги», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Программы школьных лагерей включают в себя профильные отряды и занятия, посвященные самым разным темам: от движения «Орлята России» до патриотических уроков и основ безопасного поведения.