Демонтажные работы завершили в гимназии № 23 в Химках

Капитальный ремонт продолжается в гимназии № 23 микрорайона Сходня. Ход работ проверили лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева и депутат окружного совета Руслан Шаипов.

В настоящее время специалисты завершили демонтажные работы и приступили к возведению новых стен в здании.

Олеся Климачева рассказала, что выездные проверки строительства и ремонта объектов образования, здравоохранения, социальной инфраструктуры в рамках контроля реализации народной программы проходят еженедельно. «Продолжим контролировать каждый этап капитального ремонта», — отметила она.

Образовательное учреждение будет рассчитано на 250 мест. В здании планируют обустроить современную столовую и установить новое оборудование. Еще одним нововведением станет зона ожидания для родителей.

Напомним, в 2024 году начался капитальный ремонт школы № 8 в Старых Химках. Образовательное учреждение также откроется в начале нового учебного года.