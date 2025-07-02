Демонтажные работы в парке культуры и отдыха в Щелкове выполнили на 80%

В Щелкове продолжается благоустройство Центрального парка культуры и отдыха, общая площадь обновления составит 15,5 гектаров. Там почти завершили демонтажные работы, сейчас устраивают сеть пешеходных дорожек.

Строители устанавливают бортовой камень на центральной аллее и готовят бетонное основание для последующей кладки плитки. Также специалисты обустраивают велодорожки: делают борты и укладывают основания.

Помимо этого, в парке начали возводить спортивную площадку. Сейчас рабочие готовят бетонное основание для волейбольной зоны и металлический борт для воркаута.

Позаботились в парке и об инженерных сетях. Специалисты обновляют трубы канализации и устанавливают закладные детали для опор наружного освещения. Подробности о работах на территории парка можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.