Делегация врачей из Орехово-Зуева посетила больницу в Истре для обмена опытом

Уже не первый год стены Истринской больницы принимают гостей из разных городов и даже стран для обмена опытом. Так, недавно с визитом приехали специалисты из Орехово-Зуевской больницы. Оба медицинских учреждения участвуют в проекте по добровольной сертификации Росздравнадзора. Они ознакомились с материально-технической базой, посмотрели новейшее оборудование, пообщались с коллегами.

«Нам очень все понравилось. Здесь очень дружный сплоченный коллектив, который очень любит свою работу, дорожит той атмосферой, которая сложилась. Нам было очень приятно прикоснуться к этой атмосфере», — поделилась заместитель главного врача по сестринской деятельности Орехово-Зуевской больницы Нина Смирнова.

Медработники посетили приемное, травматологическое, гинекологическое отделения и побывали в реанимации.