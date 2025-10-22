Делегация из Владимирской области посетила усадьбу Горенки в Балашихе

Историческая усадьба Горенки в Балашихе стала площадкой для знакомства депутатов, председателей комиссий по экологии и культуре, а также членов Общественной палаты Владимирской области с передовыми практиками сохранения объектов культурного наследия. Цель визита — перенять опыт и идеи, которые могут быть применены для развития культурных объектов Владимирского региона.

Для гостей была организована экскурсия по территории усадьбы, в ходе которой они посетили залы дворца и познакомились с богатой историей этого уникального места. Экскурсовод рассказал о значимых фактах и событиях, связанных с усадьбой, а также провел гостей по выставкам «От сердца к сердцу: Наследие иконописи», «Горенки Фабричные», «Горенки во время Великой Отечественной войны» и «Москва — Третий Рим». Эти экспозиции отражают многогранное культурное и историческое значение усадьбы и ее роль в истории региона.

«Мы увидели образец того, как сохраняется история, как бережно изучаются традиции этого места, объединяются жители Балашихи, чтобы они могли почувствовать себя частью большой культуры, большой истории. Будем искать пути, чтобы у Владимирской области тоже были объекты не хуже, чем в Балашихе», — отметил председатель комитета по вопросам образования, культуры, спорта, молодежи и СМИ Законодательного собрания Владимирской области Сергей Бирюков.

В Балашихе ведется активная работа по сохранению культурного наследия и реставрации усадьбы Горенки. В 2025 году особое внимание уделено благоустройству прилегающей территории. Создана новая пешеходная дорожка, которая соединяет Вишняковский парк с усадьбой. Это улучшило инфраструктуру для прогулок жителей и сделало посещение исторического объекта более комфортным и доступным.

Обмен опытом между регионами способствует развитию культуры бережного отношения к историческому наследию и поддерживает инициативы по сохранению памятников архитектуры и истории, что важно для формирования идентичности и культурного богатства нашей страны.