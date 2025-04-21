Делегация из Серпухова приняла участие во всероссийском муниципальном форуме

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко совместно с коллегами посетил II Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — Сила России», который продлится в столице до 23 апреля. Участниками мероприятия стали порядка 4000 человек из 89 регионов страны.

В Национальном центре «Россия» в Москве собрались представители органов местного самоуправления, федеральных и региональных органов власти, бизнеса, общественных организаций и эксперты. Гостям форума представили передовые методики для эффективного внедрения инвестиционных инициатив на местном уровне. Для участников организовали тематические сессии.

Мероприятие стартовало 21 апреля в День местного самоуправления.

«Наша общая большая задача — повысить уровень жизни населения, сделать каждый населенный пункт комфортным для проживания, работы и отдыха. От работы муниципальных служащих, депутатов всех уровней, сельских старост сегодня зависит то, какой будет жизнь муниципалитета завтра. В этот праздничный день благодарю коллег за высокий профессионализм, преданность делу и ответственность. Новых свершений на благо развития Серпухова!» — сказал Алексей Шимко.

Организовала форум Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке администрации Президента Российской Федерации.