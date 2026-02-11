Делегация из Омской области изучила опыт лесного хозяйства Подмосковья

Специалисты Главного управления лесного хозяйства Омской области побывали в Подмосковье с рабочей поездкой. Они интересовались передовым опытом Мособлкомлеса по организации лесного хозяйства с оптимизированной структурой.

В рамках деловых встреч с руководством ГАУ МО «Мособллес» гости ознакомились с правовыми, кадровыми и финансово-хозяйственными аспектами работы учреждения.

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин рассказал участникам делегации о ключевых показателях ведомства за 2025 год и перспективах на 2026 год. Он отметил положительную динамику приносящей доход деятельности филиалов и рост средней заработной платы сотрудников лесного хозяйства Подмосковья.

Обсуждение коснулось вопросов организации лесной охраны и государственного контроля, подготовки к пожароопасному периоду, лесопереработки и других важных аспектов.

Алексей Ларькин подчеркнул открытость ведомства к диалогу и обмену опытом.