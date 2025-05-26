Делегация из Китая побывала на производстве ветпрепаратов в Балашихе

В рамках рабочего визита в Балашиху делегация из Китая посетила предприятие «Апиценна», где познакомилась с его передовыми технологиями и производственными процессами. Встреча стала площадкой для обмена опытом и обсуждения перспектив сотрудничества в сфере ветеринарной промышленности.

Уже более трех десятилетий «Апиценна» производит ветеринарные препараты для домашних и сельскохозяйственных животных. Ассортимент компании включает свыше 200 продуктов, среди которых лекарства, средства для ухода за животными и препараты для дезинфекции. Производство отвечает строгим международным стандартам GMP и ISO, а современное оборудование и собственные лаборатории гарантируют высокое качество продукции.

Особое внимание на предприятии уделяется инновациям и обучению. Научно-исследовательский центр разрабатывает новые решения, а корпоративный университет помогает сотрудникам совершенствовать навыки и придерживаться единых стандартов. Участие в национальном проекте «Производительность труда» с 2022 года позволило компании оптимизировать процессы и стабильно наращивать эффективность.

«„Апиценна“ — это пример успешного и современного производства в Балашихе. Компания сочетает инновации, высокие стандарты и вклад в национальные инициативы. Визит китайской делегации подчеркивает международный интерес к нашим технологиям», — отметил глава города Сергей Юров.

Визит стал важным шагом для укрепления деловых связей между Балашихой и международными партнерами. Такие встречи открывают новые возможности для экспорта российских технологий и подтверждают статус города как центра высокотехнологичной промышленности, привлекательного для глобального сотрудничества.