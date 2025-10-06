Делегация из Китая оценила потенциал Университета Вернадского в Балашихе

Делегация из Китая посетила Российский государственный университет народного хозяйства имени Владимира Вернадского в Балашихе. В состав группы вошли руководители и специалисты Национального управления, представители китайской зерновой компании, а также Уханьского политехнического университета во главе с генеральным директором департамента чрезвычайных материальных запасов Национального управления продовольствия и стратегических резервов Цзинь Сянь.

Встреча длилась два дня. Гости познакомились с историей университета, его достижениями и направлениями развития. Особое внимание было уделено планам по расширению международного сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса.

Главными темами обсуждения стали инновационные методы контроля безопасности продуктов питания и повышения их качества, использование продуктов пчеловодства, а также развитие овощеводства и плодоводства.

Визит китайской делегации стал важным шагом на пути укрепления международного сотрудничества и развития научных связей в регионе и стране в целом.